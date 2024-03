Mancini: «La Lazio non ha accontentato Sarri, contro il Bayern...»

Le parole di Riccardo Mancini, telecronista di Dazn, sulla stagione della Lazio di Maurizio Sarri. I dettagli

Riccardo Mancini, telecronista di Dazn, ha parlato in esclusiva a LazioNews24 della stagione della Lazio.

-Sarri è in difficoltà: lo scorso anno a fine stagione aveva subito soltanto 30 gol, adesso siamo già a 29. Davvero l’assenza di Milinkovic pesa cosi tanto? Oppure il gruppo non riesce a seguire l’allenatore?

«Non penso non ci sia voglia o applicazione. Questa squadra ha una rosa corta, e il doppio/triplo impegno non consente grosse rotazioni. L’Atalanta ad esempio senza Lookman e Koopmeiners ha vinto dominando. La Lazio è stata sfortunata negli infortuni, non ha fatto mercato a gennaio, e questo sta pesando. Milinkovic non è stato sostituito, e questo si sente tantissimo».

–Martedì ci sarà il match con il Bayern Monaco. Quante possibilità ci sono che la paura di prendere gol possa influenzare la prestazione?

«La Lazio è consapevole di essere meno forte del Bayern Monaco, e che loro avranno grande voglia di rimonta. Nessuno si aspettava una vittoria all’andata, anche se poteva finire in maniera diversa, con qualche gol in più di vantaggio. La paura potrà essere un sentimento, la squadra è fragile, Sarri dovrà essere bravo a dare consapevolezza ai calciatori».

