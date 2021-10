Lazio Marsiglia, la rifinitura dei biancocelesti a Formello – VIDEO

Allenamento Lazio: in campo la formazione biancoceleste per preparare la sfida di Europa League contro il Marsiglia. Le ultime da Formello

(-Dal nostro inviato) Lazio in campo, dopo le conferenze stampa di Maurizio Sarri e Felipe Anderson, in vista della sfida di Europa League contro il Marsiglia, in programma domani alle 18.45 all’Olimpico.

La formazione biancoceleste in campo a Formello. In campo Luis Alberto. Ecco le immagini della rifinitura grazie alla presenza del nostro inviato.