Lazio, Maximiano: «Non mi sono mai sentito così bene. Ad Auronzo...»

Luis Maximiano, portiere della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel durante il ritiro dei biancocelesti ad Auronzo.

PAROLE – «Sono solo 5 giorni che siamo ad Auronzo, ma sono contento del lavoro che stiamo facendo. Arrivare in Italia è sempre difficile, ho vissuto esperienze diverse rispetto a quelle che avevo vissuto negli anni passati. Non capivo quello che mi dicevano e mentalmente era difficile, oggi è cambiato tutto, non mi sono mai sentito così bene. Mi sto trovando bene con il nuovo metodo di allenamento per i portieri, anche con Grigioni si lavorava bene, ma sono felice di come ci stiamo allenando. Io e Provedel cerchiamo di lavorare al meglio, parliamo molto, se non capisco qualcosa glielo chiedo, mi piace lavorare con lui».