Lazio, Milinkovic Savic: «Con Sarri mi diverto ma il modulo non mi piace»

Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, si è raccontato a DAZN Heroes e ha parlato del momento e del suo futuro. Le sue dichiarazioni:

«Tra 4-3-3 e 3-5-2 cambia tanto. Nel 3-5-2 hai molti giocatori intorno e sai sempre dove passarla, nel 4-3-3 si corre di più. A me piace di più il 3-5-2. Mi sto divertendo a giocare con Sarri, ma preferivo l’altro modulo. Immobile? Ci capiamo bene, so sempre dov’è. Quando non lo vedo, lo sento e so che è pronto. Anche lui forse sa che gli posso dare assist senza vederlo, perché ci capiamo. A Roma sto bene. I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole».