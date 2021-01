Lazio, Pereira: «Siamo concentrati sul passaggio del turno. Io sto bene»

Andreas Pereira ha parlato prima della partita di Lazio-Parma

Finalmente una chance a Pereira. Inzaghi schiera il giocatore dal primo minuto nel match contro il Parma, ecco allora le sue parole a ridosso del match per le frequenze di Lazio Style Radio:

«Sto molto bene, ho preso molta confidenza col calcio italiano allenandomi molto. Siamo reduci da una grande felicità per la vittoria contro la Roma nel derby, soprattutto per la grande gioia regalata ai tifosi, lo meritavano dopo la grande accoglienza prima della partita. Stasera la squadra è concentrata solo su se stessa, sarà una gara difficile, ma dobbiamo ottenere una bella vittoria per il passaggio del turno».