Lazio in pressing su Pinamonti: ma l’Empoli si oppone. Sarri vuole l’attaccante di proprietà dell’Inter

La Lazio sta attendendo l’addio ufficiale di Muriqi per trovare in questa ultima settimana di mercato un giocatore che possa far rifiatare Ciro Immobile. Tra i tanti nomi che sembrano incontrare il favore di Maurizio Sarri, spunta quello di Andrea Pinamonti, in prestito dall’Inter all’Empoli, e che con la maglia dei toscani sta facendo bene in questa prima parte di stagione.

Complicata però l’operazione, perché il classe ’99 per Andreazzoli è considerato a tutti gli effetti un titolare, e difficilmente lo lascerà partire a gennaio con la squadra ancora in lotta salvezza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.