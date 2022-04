Lazio, ricordi Postiga? «Grande amore per il club, ho un rimpianto»

Hélder Postiga ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia della sua esperienza in biancoceleste. Le sue dichiarazioni

RIMPIANTO – «Ho il rimpianto per non aver giocato bene e dimostrato abbastanza. Mi sarebbe piaciuto aiutare di più il club. A parte questo provo un grande amore per il club».

LAZIO ODIERNA – «È fortissima. Mi piace la qualità del calcio che gioca. Ha un grande bomber come Immobile e al momento credo che sia una grandissima squadra».