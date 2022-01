Lazio, rinnovo Luiz Felipe: i biancocelesti ci sperano ancora. La situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio non molla sul fronte rinnovo di Luiz Felipe e continua a trattare con il difensore: la situazione

Non si sblocca la trattativa relativa al rinnovo di contratto di Luiz Felipe con la Lazio. Il difensore brasiliano, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha il contratto in scadenza a giugno e chiede un quadriennale da 2.5 milioni a stagione.

La Lazio è partita da 1.5 più bonus, è pronta ad alzare l’offerta ma rimanendo di poco sotto i due. Luiz Felipe, che è stato convocato da Mancini per lo stage della Nazionale che parte oggi, ha anche sul piatto un’offerta del Betis Siviglia a cifre molto vicine a quelle richieste. Sarri non vorrebbe perderlo ma ad oggi il rischio è concreto.

