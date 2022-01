Lazio, rinnovo Sarri: il calciomercato sarà deciviso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio lavora al rinnovo di Sarri, ma la variabile decisiva sarà il calciomercato

Tutto fatto ma ancora nessun annuncio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul rinnovo di Maurizio Sarri con la Lazio. L’accordo con il presidente Lotito è blindato, mancherebbero da sistemare solo alcune clausole per un prolungamento fino al 2025 che non è in discussione.

Tuttavia Sarri, che comunque è concentrato sui tanti impegni tra campionato e Coppa Italia, vuole segnali concreti dal mercato. Lotito, che sta lavorando con Tare per sbloccare l’indice di liquidità, gli ha promesso tre colpi. Il momento è quello giusto per accelerare.

