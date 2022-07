Lazio, rinnovo Zaccagni: le parti cominciano a parlarne. L’idea del club biancoceleste

Zaccagni è uno dei punti fermi della Lazio di Sarri e così il club biancoceleste starebbe cominciando a pensare al rinnovo di contratto

Dopo un inizio complicato con la maglia biancoceleste, anche a causa di alcuni problemi fisici, Mattia Zaccagni si è preso la scena. A dirlo sono in primis i numeri: 29 presenze, 4 gol e 6 assist che l’hanno piazzato tra i punti fermi di Maurizio Sarri.

Ed ecco che, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, a settembre le parti potrebbero iniziare a parlare di rinnovo. Il contratto è in scadenza nel 2025 e l’idea sarebbe quella di un prolungamento biennale. Previsto anche un possibile ritocco dell’ingaggio, come fatto con tutti i big.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24