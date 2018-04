Roma all’attacco: Schick delude, si punterà su Perotti e Under

Che cosa ha mostrato Lazio-Roma? Qualche indicazione sull’attacco di Di Francesco: Schick continua a deludere, per il rush finale saranno decisivi i rientri di Under e Perotti

Lazio-Roma di ieri sera ha dato un quadro importante della situazione per i giallorossi. La difesa tiene: non ha segnato all‘Olimpico il Barcellona e neppure la Lazio ha fatto gol, e stiamo parlando di due dei migliori attacchi in Europa e in Italia, numeri alla mano. Eusebio Di Francesco ha trovato la quadratura del cerchio là dietro, con una retroguardia a tre che può diventare a quattro a seconda delle fasi di gioco. Il problema è l’attacco. Edin Dzeko rimane un terminale di cui è impossibile fare a meno, ma al suo fianco continua a deludere Patrik Schick. Per questo motivo saranno decisivi i ritorni di Cengiz Under e di Diego Perotti nel finale di stagione per la Roma. Serve più qualità davanti, serve più imprevedibilità. Schick, in questo momento, non riesce a ingranare e rischia di finire l’annata col solo gol al Torino in Coppa Italia all’attivo.

Lazio-Roma e gli esterni di Di Francesco

Se Schick piange, gli esterni ridono. Under è tornato disponibile e, nonostante non sia al top della forma, ha mostrato grandi cose negli spezzoni con Barcellona e Lazio. Potrebbe tornare titolare a ridosso della semifinale di andata di Champions League con il Liverpool. La vera arma in più, però, è il rientro di Diego Perotti. Non gioca dalla sconfitta di Barcellona e la sua assenza si è sentita in una partita come il derby, in cui la sua tecnica sarebbe servita come il pane. Dzeko, con Perotti a fianco, diventa ancora più decisivo e può contare su una spalla con cui non si “pesta i piedi”. In vista del Liverpool e del rush finale per un posto in Champions League, Di Francesco spera di riavere al cento per cento i suoi cursori d’attacco.