Inzaghi, orgoglio Lazio: «Champions? Siamo gli intrusi, ma ce la giocheremo»

Il commento di Simone Inzaghi a fine partita dopo lo 0-0 in Lazio-Roma, il derby della Capitale che lascia tutti gli scenari ancora aperti nella lotta ad un posto in Champions League

Simone Inzaghi ai microfoni di Premium Sport dopo lo 0-0 nel derby di Roma: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché son stati bravissimi. Non era semplice, bravi a reagire dopo l’eliminazione dall’Europa League. Con un pizzico di precisione in più nell’ultimo passaggio avremmo potuto vincere questo derby. Onore a questi ragazzi, abbiamo sofferto tutti insieme nel quarto d’ora in dieci uomini contro undici.Nel secondo tempo tenevamo bene il campo fino all’espulsione di Radu e potevamo giocarcela fino in fondo. Noi avevamo giovedì ed eravamo tornati venerdì sera, la Roma aveva giocato martedì. Complimenti ai miei ragazzi per la partita che hanno fatto oggi».

Prosegue Inzaghi: «Giovedì è stata una macchia per noi, ma una macchia non può cancellare otto mesi di grandissimo lavoro. Non dimentichiamo che abbiamo vinto la Supercoppa Italiana e siamo usciti ai rigori nelle semifinali di Coppa Italia. Con un po’ di precisione in più, vedasi l’occasione di Marusic, avremmo potuto vincere questo derby. Son molto contento di Felipe Anderson, ci sta aiutando tantissimo. La più in forma nella corsa ad un posto in Champions? Probabilmente siamo gli intrusi, ma dopo 32 partite non può essere un caso. Ci giocheremo tutto nelle ultime sei partite, ci abbiamo creduto dall’inizio del campionato e ci giochiamo le nostre carte».