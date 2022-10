Allo stadio Olimpico il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All’Olimpico si affrontano Lazio e Salernitana nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Lazio-Salernitana 1-3 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca!

4′ Chance Lazio – Ottima accelerazione in area di rigore da parte di Felipe Anderson che poi serve a rimorchio per Vecino, l’ex Inter controlla e calcia ma il suo destro viene murato da Daniliuc.

5′ Chance Salernitana – Buona discesa di Candreva che penetra in area di rigore e mette in mezzo, ci arriva Bradaric che non ha spazio per calciare ma tergiversa troppo sbagliando anche poi la misura del passaggio.

8′ Tiro di Zaccagni – Ci prova con il destro il biancoceleste ma termina alto.

13′ Attacca la Salernitana – Tacco di Piatek che favorisce Bonazzoli, appoggio poi Bradaric lungo la corsia mancina che prova subito a spedire in mezzo ma pallone preda della retroguardia della Lazio.

19′ Annullato un gol a Felipe Anderson – Cataldi lancia a memoria in profondità per Felipe Anderson che solo davanti a Sepe lo batte. Si alza però la bandierina del guardalinee, il VAR conferma la posizione irregolare del brasiliano.

26′ La partita non si accende – Poche occasioni da gol e tante imprecisioni, la partita fatica ad accendersi.

30′ Ritmi bassi – La Salernitana non fa giocare la Lazio. La squadra di Sarri prova a costruire senza però crea alcun pericolo della parti dell’estremo difensore avversario.

33′ Ci prova Zaccagni di testa – Calcio d’angolo di Luis Alberto, Zaccagni incoccia di testa ma Sepe para facile.

38′ Palo di Pedro – Brivido per la Salernitana. Tutto parte da un pallone perso da Bonazzoli, ne approfitta Luis Alberto che imbuca per Pedro che calcia in diagonale scheggiando il palo della porta di Sepe

41′ Gol di Zaccagni! – Passaggio illuminante di Luis Alberto che serve Zaccagni che solo davanti a Sepe non può sbagliare!

Fine primo tempo – Intervallo

Inizia la ripresa – si gioca!

46′ Vecino a un passo dal gol – Cross di Lazzari dalla destra, Felipe Anderson fa la sponda e Vecino da due passi calcia addosso a Sepe.

52′ Candreva pareggia i conti – Pallone in profondità di Mazzocchi per lo stesso Candreva che dall’ingresso dell’area di rigore disegna un pallonetto perfetto che batte Provedel.

58′ Piatek pericoloso – Si era reso pericoloso Piatek con un inserimento in area di rigore, il suo destro era stato murato in scivolata da Romagnoli ma è arrivata la segnalazione del fuorigioco del polacco.

61′ Tiro di Coulibaly – Ci prova il centrocampista della Salernitana con un sinistro a giro sul quale Provedel si distende e para.

65′ Occasione per Zaccagni – Con una serpentina entra in area passando tra Candreva e Mazzocchi, poi cerca il destro dal versante sinistro dell’area: Sepe para

68′ Gol della Salernitana – Traversone in mezzo di Mazzocchi, corta respinta dove ci arriva Fazio che con il piattone batte sul primo palo Provedel.

71′ Vecino si mangia un gol – Secondo incredibile errore di Vecino, Radovanovic regala praticamente un assist all’ex Inter che tutto solo in area di rigore svirgola la conclusione e manda a lato.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Zaccagni PAGELLE

Lazio-Salernitana 1-3: risultato e tabellino

RETE: 41′ Zaccagni, 52′ Candreva, 68′ Fazio, 76′ Dia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto (62′ Milinkovic), Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Radu, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (11′ Bronn), Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Piatek, Bonazzoli (62′ Dia). A disp.: Fiorillo, Micai, Bradaric, Lovato, Pirola, Sambia, Bohinen, Capezzi, Kastanos, Iervolino, Botheim, Valencia. All.: Nicola

ARBITRO: Manganiello

AMMONITI: Coulibaly, Marusic, Milinkovic-Savic