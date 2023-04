Lazio, Sarri lascia a fine stagione? L’addio può arrivare in un caso

Maurizio Sarri lascia la Lazio al termine di questa stagione? L’addio del tecnico biancoceleste può arrivare in un caso

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la qualificazione alla prossima Champions è un passaggio delicatissimo per Sarri e per la sua Lazio. Due anni di lavoro, nel percorso naturale di crescita, troverebbero un logico sviluppo in estate, altrimenti il tecnico inizierebbe a guardarsi attorno.

Alcuni rumours lo hanno accostato all’Inter, ma il suo rapporto con Lotito è solido e non in discussione. Poi, senza Champions, chi può dare certezze…