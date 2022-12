Lazio, Sarri può sorridere: il terreno dell’Olimpico è perfetto

La sosta Mondiale ha permesso al terreno dell’Olimpico di migliorare la propria condizione. Tutti i dettagli

Maurizio Sarri, dopo le lamentale per le condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico, può finalmente sorridere. Il campo, nella prima parte di stagione, era infatti stato tartassato dalle tante partite ravvicinate, dalle gare del rugby e dai concerti.

Come previsto da Sport e Salute, la sosta per il Mondiale ha fatto benissimo al prato dell’impianto: il primo test per la Lazio sarà quello dell’8 gennaio contro l’Empoli.