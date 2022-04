Lazio, Sarri può sorridere: rientrati Milinkovic e gli altri influenzati

Sarri può sorridere in vista di Lazio-Milan: Milinkovic è rientrato, così come anche gli altri influenzati

Ottime notizie per Maurizio Sarri dall’allenamento odierno a Formello. L’emergenza dei giorni scorsi è praticamente rientrata e il tecnico ha così la squadra quasi al completo in vista della gara contro il Milan di domenica sera all’Olimpico.

Si sono infatti rivisti in gruppo Strakosha, Reina, Radu, Cataldi, Milinkovic, Raul Moro e Patric. Pedro e Marusic unici assenti ma ci sono grosse speranze che tornino a disposizione domani così da permettere a Sarri di avere l’intera rosa a disposizione. La rifinitura sarà decisiva per sciogliere il ballottaggio Patric-Luiz Felipe, col secondo attualmente in vantaggio.

