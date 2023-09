Lazio, si lavora per il rinnovo di Felipe Anderson

Come riporta Il Messaggero, le prossime settimane saranno quelle utili in casa Lazio per sbrogliare la matassa relativa al rinnovo di Felipe Anderson.

Fondamentale negli schemi di Sarri anche in questa stagione (a Napoli uno dei migliori in campo), per il brasiliano è pronto l’adeguamento contrattuale promessogli da Lotito al momento del ritorno due estati fa. Il classe ’92, attualmente in scadenza nel 2024, prolungherà fino al 2027 passando dagli attuali 2.2 milioni a 3 netti.