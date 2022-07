Lazio, solo 0-0 col Qatar ma la squadra strappa applausi: alle spalle il k.o. col Genoa

La Lazio pareggia 0-0 contro il Qatar e dimentica così la brutta sconfitta in amichevole contro il Genoa

Maurizio Sarri, nel discorso al termine della rifinitura di ieri mattina, aveva indottrinato i suoi calciatori con un messaggio poco chic, ma persuasivo: «Basta figure di m***a». Si riferiva ovviamente alla figuraccia col Genoa, cancellata con la partita quantomeno espressiva firmata contro il Qatar a Salisburgo.

Più continua nel palleggio, più ruggente, elastica per movimenti orizzontali e verticali, sincronizzata negli incroci dei ruoli, la Lazio ha strappato applausi, è stata anche più leggera nelle gambe e nella testa. Il tecnico biancoceleste ha borbottato solo per il risultato a reti bianche (0-0), per il palo colpito da Ciro su rigore e per altre tre occasioni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

