Lazio, tentazione Siviglia per Luis Alberto

Luis Alberto piace molto al Siviglia e la piazza è di suo gradimento, ma gli andalusi dovranno trovare un accordo con Lotito

Luis Alberto è tornato a casa per le vacanze e in Andalusia, specie a Siviglia i tifosi sognano: messaggi preghiere per il calciatore perchè rimanesse. Che lo spagnolo piaccia – e molto – a Monchi, però, non è affatto una novità.

Secondo Sport, infatti, sarebbe nella lista dei desideri del club per i colpi da mettere a segno questa estate, visto anche il futuro impegno in Champions League. Il giocatore, dal canto suo, non ha mai nascosto di voler giocare tra le fila del Siviglia, prima però si dovranno fare i conti con le richieste del presidente Lotito…