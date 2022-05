Lazio, un obiettivo da qui a fine campionato: arrivare sopra la Roma

Maurizio Sarri non vuole cali di tensione in vista delle ultime gare di Serie A di questa stagione: l’idea è piazzarsi davanti alla Roma

Maurizio Sarri non vuole assolutamente cali di tensione. Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, il tecnico teme il clima di rilassatezza generale, atteggiamento che non si può tollerare visto che l’obiettivo Europa League non è stato ancora raggiunto.

Il tecnico della Lazio vuole inculcare nel suo gruppo un obiettivo chiaro: arrivare davanti alla Roma in classifica per mettergli pressione in vista della finale di Conference League del prossimo 25 maggio a Tirana. Restano 270 mnuti: Sarri vuole regalarsi un finale da sogno.