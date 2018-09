Da precario a insostituibile: Lazovic stupisce e punta al rinnovo

Darko Lazovic, il gregario che tutti vorrebbero. Stava per lasciare il Genoa, ora è vicino al rinnovo del contratto

E adesso chi lo toglie più?! Darko Lazovic, da quasi ceduto a insostituibile! Strana la storia del duttile calciatore del Genoa, in procinto di lasciare il Grifone in estate e ora vicino al rinnovo di contratto. Darko ha già collezionato 5 presenze, di cui 3 dall’inizio. Nell’ultima gara contro il Chievo è stato decisivo, confezionando l’assist del primo gol per Piatek. Il mondo si è capovolto per Lazo, vicino alla cessione in estate. Il giocatore serbo è rimasto in silenzio, ha lavorato a testa bassa e ha conquistato tutti, compreso Ballardini. Il tecnico lo ha sfruttato da laterale destro e sinistro di centrocampo e mezzala. «Significa che Ballardini ha fiducia nelle mie qualità» ha detto il giocatore.

Ora la sfida il Frosinone che ha provato a ingaggiarlo in estate: «Tre anni fa a Frosinone confezionai due assist – ha proseguito Lazovic – Loro hanno bisogno di punti e faranno di tutto per vincere, ma noi vogliamo riscattare le due sconfitte in trasferta». L’esterno è il rossoblù con la militanza più lunga insieme a Goran Pandev (escluso Domenico Criscito che è tornato alla base dopo gli anni in Russia con la maglia dello Zenit) e ora potrebbe prolungare la sua esperienza genoana perché la società sta pensando al rinnovo del contratto. L’attuale accordo scadrà al termine della stagione ma Darko, in queste prime 5 apparizioni, sta dimostrando sul campo di essere ancora da Genoa e di meritarsi un prolungamento. Il calciatore è cresciuto tanto in Italia anche se ammette di non essere ancora riuscito a ripetere quanto fatto con la Stella Rossa. Il rinnovo del contratto, a un giocatore che si è adattato benissimo ed è stato ‘adottato’ da Genova (la città genovese ha dato anche i natali a sua figlia), è il giusto premio per un gregario indispensabili capace di sorprendere ancora.