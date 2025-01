Lazzari sullo Scudetto: «Il Napoli ha dato un grande segnale, ma quelle squadre possono giocarsela»

Lazzari, ex centrocampista del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quella che sarà la lotta Scudetto. Le parole

Ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex centrocampista dell’Atalanta Andrea Lazzari tra lotta Scudetto e Nazionale.

Come vede a questo punto la lotta Scudetto? E’ un’esclusiva di tre squadre?

«Il Napoli sicuramente ha dato un bel segnale al campionato, ma Atalanta e Inter devono recuperare la gara rinviata per la Supercoppa. E’ una lotta aperta, ma basta poco e possono rientrare nella corsa anche quelle squadre che ora sono più lontane, nessuna corre. Per ora è una lotta a tre, ma speriamo sia avvincente fino alla fine. Non credo nessuno ammazzerà il campionato vedendo l’andamento delle partite».

Capitolo Nazionale: possiamo vedere al futuro con fiducia dopo i risultati che ci sono stati nel post Europeo?

«Si, anche lì è un percorso da dover seguire. La Nazionale ha preso un nuovo allenatore per la e anche lì si sta cercando di portare avanti un progetto. Oggi si giudica per dei successi o per dei titoli non arrivati, ma c’è da valutare più a fondo la strada che sta facendo Spalletti e portarla avanti, avendo anche lì pazienza. Perchè poi in Nazionale è ancora più difficile, non hai i giocatori a tua disposizione ogni giorno».