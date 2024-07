Enzo Le Fée è un NUOVO GIOCATORE della Roma. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE sull’acquisto

UFFICIALE – Enzo Le Fée è un NUOVO GIOCATORE della Roma. Ecco il COMUNICATO della società giallorossa sull’acquisto

Attraverso un comunicato, la Roma ha ufficializzato l’acquisto di Enzo Le Fée. Ecco il rapporto sul calciatore francese.

IL COMUNICATO

AS Roma è lieta di dare il benvenuto in giallorosso a Enzo Le Fée. Il calciatore francese classe 2000, che andrà a rinforzare il centrocampo, proviene dal Rennes ed è cresciuto nel Lorient, dove si è guadagnato la convocazione nelle nazionali giovanili Under 20, 21 e 23. Nonostante la giovane età, grazie alla visione di gioco, al dinamismo e all’abilità dimostrata sui calci piazzati, Enzo Le Fée si è affermato tra i calciatori più interessanti del panorama calcistico europeo collezionando oltre 130 presenze nella Ligue 1″, si legge nel comunicato della società capitolina.

Fonte Foto: Credits Roma AS