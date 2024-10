Le prime 5 giornate di Juventus, Inter e Napoli in questa Serie A - Calcio News 24

La stagione 2024/25 di Serie A è partita con grandi aspettative e tre squadre spiccano come le principali favorite per la conquista dello Scudetto: Juventus, Inter e Napoli. Ognuna di queste squadre ha ambizioni elevate e presenta delle peculiarità che potrebbero determinare il successo finale.

Almeno per il momento, sono proprio loro le principali contendenti al titolo per la stagione 2024/25. Ogni squadra ha punti di forza e debolezze e sarà interessante vedere chi riuscirà a prevalere. In tal senso, consulta l’articolo completo per seguire da vicino l’evoluzione della lotta Scudetto e conoscere anche le migliori quote per la Serie A. Nel frattempo, ecco un’analisi delle 3 squadre in chiave vittoria del campionato.

Juventus

La Juventus ha iniziato questa stagione con molte novità, a partire dal cambio in panchina: Thiago Motta ha sostituito Massimiliano Allegri, portando una filosofia di gioco più propositiva rispetto al passato. La “Vecchia Signora” ha vissuto un’estate di rinnovamento, con diversi giocatori di esperienza che hanno lasciato il club e un ringiovanimento generale della rosa. Motta ha già dimostrato con il Bologna di saper lavorare bene con i giovani e i nuovi innesti come Khéphren Thuram, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Michele Di Gregorio sono promettenti sia per il presente che per il futuro. Tuttavia, la Juve potrebbe faticare nelle prime fasi della stagione, vista la necessità di far coesistere i nuovi acquisti e il nuovo stile di gioco. L’obiettivo principale resta comunque quello di rimanere in lotta per il titolo fino alla fine​.

Inter

L’Inter è senza dubbio la squadra da battere, avendo vinto il titolo nella scorsa stagione e mantenendo gran parte del proprio organico. Simone Inzaghi ha costruito una squadra solida e ben rodata, capace di dominare in Italia e arrivare fino alla finale di Champions League nel 2023. La continuità della rosa, con giocatori chiave come Lautaro Martinez e Hakan Çalhanoğlu, rappresenta un grande vantaggio per i nerazzurri rispetto alle rivali. L’Inter non ha subito grossi stravolgimenti, e questa stabilità potrebbe essere la chiave per confermare il titolo di campioni. Tuttavia, sottovalutare le concorrenti potrebbe essere un errore fatale​, come si è già visto nel recente Derby di Milano.

Napoli

Il Napoli, dopo una deludente stagione 2023/24 in cui è finito decimo in classifica, ha visto un grande cambiamento in panchina con l’arrivo di Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Inter è stato scelto per riportare il club partenopeo ai vertici e la mancanza di impegni europei potrebbe dare un vantaggio alla squadra, permettendo di concentrare tutte le energie sulla Serie A. Conte ha già dimostrato di saper vincere in Italia, e la presenza di giocatori come Khvicha Kvaratskhelia e i nuovi arrivi, tra cui Romelu Lukaku e David Neres, potrebbe garantire un’ulteriore spinta. Il percorso di Napoli potrebbe non essere semplice all’inizio ma con il passare dei mesi, la squadra potrebbe trovare il ritmo giusto per sfidare seriamente l’Inter per lo Scudetto​. Già adesso il club è a ridosso delle prime posizioni, così come d’altronde i competitor già citati.