Le squadre con più tifosi in Italia: la classifica aggiornata e i numeri della passione calcistica – Calcio News 24

Ci sono passioni che attraversano le generazioni senza perdere la propria capacità di coinvolgere milioni di persone. Il calcio, in Italia, rappresenta probabilmente l’esempio più evidente di questo fenomeno. Cambiano i protagonisti, le proprietà delle società sportive, le abitudini televisive e le modalità di fruizione delle partite, ma il legame tra i tifosi e le rispettive squadre continua a essere uno degli elementi più riconoscibili della cultura nazionale.

A confermarlo sono anche le rilevazioni demoscopiche, che permettono di misurare la consistenza delle tifoserie e di osservare come si modifichino gli equilibri tra i club. La Juventus continua a dominare la graduatoria delle squadre più sostenute, mentre Inter, Milan e Napoli consolidano la propria presenza ai vertici. Alle loro spalle, intanto, alcune realtà di dimensioni inferiori registrano incrementi percentuali particolarmente significativi.

Quanti sono i tifosi di calcio in Italia? I dati di StageUp e Ipsos Doxa

Il riferimento più aggiornato per analizzare il tifo calcistico italiano è la ricerca Sponsor Value, realizzata da StageUp in collaborazione con Ipsos Doxa. Si tratta di un’indagine periodica che monitora dal 2000 il seguito delle principali competizioni sportive, con particolare attenzione ai bacini di tifosi, alle caratteristiche sociodemografiche del pubblico e al valore commerciale delle sponsorizzazioni.

Secondo la rilevazione relativa alla stagione 2025/2026, i sostenitori delle squadre di Serie A sono complessivamente 25,6 milioni, un valore sostanzialmente stabile rispetto ai 25,518 milioni della stagione precedente. La variazione è infatti pari a un incremento dello 0,32%.

Il dato testimonia la straordinaria tenuta del calcio in un panorama dell’intrattenimento sempre più frammentato. Tra piattaforme streaming, social network, videogiochi e nuove discipline sportive, il campionato italiano conserva una capacità di coinvolgimento difficilmente paragonabile a quella di altri prodotti mediatici nazionali.

L’indagine evidenzia inoltre che l’87,2% delle persone interessate alla Serie A dichiara di sostenere una squadra specifica. La distinzione è importante: seguire il calcio non significa necessariamente identificarsi con un club, mentre il tifo implica un rapporto emotivo generalmente più profondo e duraturo.

Va comunque precisato che i numeri costituiscono stime statistiche ottenute attraverso indagini campionarie, non un censimento anagrafico di tutti i sostenitori italiani.

La classifica delle squadre più tifate: Juventus davanti a Inter e Milan

La graduatoria elaborata da StageUp e Ipsos Doxa conferma una gerarchia ormai consolidata, pur mostrando differenze interessanti nell’andamento delle singole tifoserie.

La Juventus mantiene saldamente il primo posto con 7.741.000 tifosi, nonostante una contrazione dell’1,6% rispetto alla rilevazione precedente, quando i sostenitori bianconeri erano stimati in 7.864.000.

Alle sue spalle si colloca l’Inter, che raggiunge quota 4.275.000 tifosi, facendo registrare una crescita del 2,3%. Il Milan completa il podio con 3.976.000 sostenitori e un incremento del 4,2%, superiore in termini percentuali a quello dei rivali cittadini.

Il Napoli occupa la quarta posizione con 3.079.000 tifosi, in aumento dell’1,4%, mentre la Roma si conferma quinta con 1.790.000 sostenitori, nonostante una lieve flessione dello 0,7%.

I dati fotografano il bacino nazionale di sostenitori dei club considerati nell’indagine al termine della stagione 2025/2026. Non misurano quindi il numero di spettatori presenti allo stadio, gli abbonamenti televisivi o i follower sui social network.

La distanza tra Juventus e inseguitrici rimane considerevole. Tuttavia, il contemporaneo arretramento dei bianconeri e la crescita delle due milanesi suggeriscono un progressivo avvicinamento delle tifoserie, senza per il momento mettere in discussione la leadership juventina.

Napoli e Roma: due tifoserie dal forte legame territoriale

Tra le realtà più interessanti della graduatoria figurano Napoli e Roma, due società capaci di costruire un’identità riconoscibile anche oltre i risultati sportivi.

Il Napoli beneficia di una relazione particolarmente intensa con il proprio territorio. La squadra rappresenta da decenni un simbolo culturale della città, alimentato dai grandi successi del passato, dall’eredità di Diego Armando Maradona e dalle vittorie più recenti.

La crescita del numero dei sostenitori, arrivati a oltre tre milioni, testimonia la capacità del club di conservare una dimensione nazionale pur mantenendo un’identità fortemente legata alle proprie origini.

La Roma presenta caratteristiche in parte analoghe. La società giallorossa dispone di un seguito profondamente radicato nella Capitale e di una presenza significativa nel resto del Paese. In questo caso, però, l’ultima rilevazione segnala una leggera riduzione del bacino complessivo.

Un aspetto particolarmente interessante riguarda la composizione delle due tifoserie. Secondo un ulteriore approfondimento di StageUp e Ipsos Doxa, Napoli e Roma sono i primi due grandi club nei quali la componente femminile supera quella maschile: le donne rappresentano rispettivamente il 52% e il 54% dei sostenitori. Un risultato che dimostra come il rapporto con una squadra possa svilupparsi attraverso fattori familiari, sociali e culturali, oltre che attraverso l’interesse strettamente agonistico.

Le sorprese della classifica: Cagliari e Parma in forte crescita

Se le prime cinque posizioni rimangono invariate, alcune delle novità più significative arrivano dalle società con bacini di tifosi più contenuti.

Il caso più evidente è quello del Cagliari, che raggiunge 642.000 sostenitori e registra un incremento del 10,1%. Si tratta della crescita percentuale più elevata tra i club analizzati con dati confrontabili, sufficiente a consentire alla formazione sarda di superare la Lazio nella graduatoria nazionale. Il Parma segue una dinamica simile: i suoi tifosi passano da 127.000 a 139.000, con un aumento del 9,5%. Risultano positivi anche gli andamenti di Lecce, Udinese e Como, che registrano rispettivamente incrementi del 4,1%, del 3,1% e del 2,2%.

Queste variazioni richiedono comunque una lettura proporzionata alla dimensione iniziale delle tifoserie. Per una società con qualche centinaio di migliaia di sostenitori, anche un aumento relativamente limitato in termini assoluti può produrre una crescita percentuale importante.

La tendenza rimane comunque indicativa del ruolo svolto dalla continuità progettuale, dai risultati sul campo e dalla capacità delle squadre di consolidare il rapporto con le comunità di riferimento.

Perché il calcio continua a essere così importante nella società italiana

La longevità del calcio non dipende esclusivamente dalla popolarità delle competizioni o dal prestigio dei suoi protagonisti. La sua forza risiede soprattutto nella capacità di diventare un elemento stabile della vita quotidiana.

Per molte famiglie, il tifo costituisce una tradizione che si trasmette da una generazione all’altra. La scelta della squadra del cuore avviene frequentemente durante l’infanzia e accompagna una persona per tutta la vita, indipendentemente dai cambiamenti che interessano il club.

Lo confermano anche le caratteristiche sociodemografiche individuate da StageUp e Ipsos Doxa. Il 45% dei sostenitori della Serie A è rappresentato da donne, mentre il 55% è costituito da uomini. La fascia compresa tra 35 e 54 anni raccoglie il 47% del pubblico, ma gli under 24 rappresentano comunque il 16%.

Dal punto di vista geografico, il 39% dei tifosi risiede nel Sud e nelle Isole, mentre il Nord-Ovest raccoglie il 26% del totale.

Questa distribuzione dimostra quanto il calcio mantenga una presenza trasversale nella società italiana. Non si tratta soltanto di uno spettacolo sportivo, ma di un linguaggio condiviso che alimenta conversazioni, relazioni personali e forme di appartenenza collettiva.

La sua capacità di rinnovarsi è altrettanto importante. Dalle radiocronache ai programmi televisivi, fino alle piattaforme digitali e ai contenuti brevi sui social, ogni trasformazione tecnologica ha introdotto nuove modalità di seguire squadre e competizioni.

Il calcio e il SuperEnalotto: due fenomeni longevi dell’immaginario popolare

Esistono anche altri fenomeni dell’intrattenimento capaci di mantenere una presenza riconoscibile nelle abitudini degli italiani per diversi decenni.

Un parallelismo, pur con le necessarie differenze, può essere individuato nel SuperEnalotto, il concorso numerico nato il 3 dicembre 1997 e diventato progressivamente uno degli appuntamenti più conosciuti del panorama nazionale dei giochi.

Come il calcio, il SuperEnalotto ha attraversato un periodo caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche e mediatiche. Le estrazioni, un tempo legate soprattutto alla dimensione fisica delle ricevitorie e alla diffusione dei risultati attraverso i mezzi tradizionali, sono oggi inserite anche in un ecosistema digitale, tanto è vero che esistono su internet moltissimi portali autorizzati a tema superenalotto.

Il punto di contatto non riguarda naturalmente le dinamiche sportive o le probabilità di vincita, ma la capacità di costruire rituali riconoscibili e di conservare nel tempo un posto nell’immaginario collettivo.

Nel calcio, l’attesa riguarda una partita, un derby o l’assegnazione di un titolo. Nel concorso numerico, invece, è legata all’esito di un’estrazione regolata esclusivamente dal caso. Sono esperienze profondamente differenti, accomunate soltanto dalla familiarità acquisita nel corso degli anni presso il pubblico italiano.

Il calcio, inoltre, presenta una componente identitaria e comunitaria molto più strutturata: il rapporto con una squadra può durare un’intera esistenza e consolidarsi indipendentemente dai risultati.

Il valore economico delle tifoserie tra sponsor, merchandising e diritti televisivi

La dimensione di una tifoseria non rappresenta soltanto un indicatore della popolarità di una società sportiva. È anche un fattore determinante per comprenderne le potenzialità economiche.

Un club con milioni di sostenitori dispone generalmente di maggiori opportunità commerciali, soprattutto nella negoziazione delle sponsorizzazioni, nella vendita di prodotti ufficiali e nella distribuzione di contenuti.

Il rapporto non è tuttavia automatico: per trasformare l’ampiezza della propria tifoseria in ricavi servono strategie commerciali efficaci, infrastrutture adeguate e una presenza organizzata sui mercati nazionali e internazionali.

Proprio su questo tema si è concentrata anche l’attività di ricerca di StageUp, secondo cui la valorizzazione delle sponsorizzazioni delle società di Serie A presenta ancora margini di miglioramento.

Il fenomeno riguarda sia le grandi squadre sia le società di fascia intermedia, che possono sviluppare accordi commerciali sfruttando il legame con il territorio e il coinvolgimento della propria comunità.

In un mercato sportivo sempre più competitivo, inoltre, le piattaforme digitali permettono ai club di raggiungere sostenitori che vivono lontano dalla città di appartenenza. Questa evoluzione contribuisce a rendere il bacino dei tifosi un patrimonio commerciale potenzialmente più ampio rispetto al passato.

Una passione che cambia forma senza perdere le proprie radici

I numeri più recenti restituiscono l’immagine di un calcio italiano capace di mantenere una base di sostenitori estremamente ampia e relativamente stabile.

La Juventus continua a rappresentare il riferimento nazionale per quantità di tifosi, mentre Inter e Milan rafforzano il proprio seguito. Napoli e Roma conservano un ruolo centrale, sostenute anche da un forte rapporto identitario con le rispettive città.

Parallelamente, la crescita di club come Cagliari e Parma dimostra che la capacità di attrarre sostenitori non è una prerogativa esclusiva delle società economicamente più potenti.

La trasformazione più significativa riguarda probabilmente il modo stesso di vivere il calcio. Lo stadio e la televisione rimangono punti di riferimento, ma l’esperienza del tifoso si estende ormai a una moltitudine di contenuti, piattaforme e occasioni di interazione.

È proprio questa combinazione tra tradizione e capacità di adattamento a spiegare perché, nonostante la crescente concorrenza di altre forme di intrattenimento, il calcio continui a occupare una posizione privilegiata nella cultura e nella quotidianità degli italiani.