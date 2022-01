Le ultime sulla Salernitana, Iervolino promette: «Farò di tutto per mantenere la Serie A»

Il neo presidente della Salernitana Iervolino ha fatto una promessa ai tifosi granata

Alle 23.58 del 31 dicembre, i trustee della Salernitana hanno accettato la proposta di acquisizione inviata da Danilo Iervolino. Il club granata si è quindi salvato grazie all’imprenditore campano e non sarà quindi escluso dalla Serie A. Il neo presidente, che prende il posto di Lotito e Mezzaroma, è il fondatore dell’Universita Telematica Pegaso e si è assicurato l’acquisizione della Salernitana per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. E nella sua prima uscita social come patron granata, Iervolino ha promesso a tifosi di cercare in tutti in modi di ottenere la salvezza.

LE PAROLE – «Farò di tutto per mantenere la Salernitana in Serie A. È con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919. Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria. È con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata».