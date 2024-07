Leao CEDUTO? La CLAUSOLA rescissoria VACILLA e il Milan rischia la MINUSVALENZA

Dettaglio non da poco sul futuro di Leao al Milan, la clausola è in scadenza. Da domani cambiano le condizioni per l’addio

come riportato da Luca Bianchin la clausola del portoghese scade a mezzanotte. Da domani tutti i club dovranno trattare con il Milan e non potranno pagare i 175 milioni stabiliti un anno fa. Rafa è in vacanza, raggiungerà la squadra negli Stati Uniti.