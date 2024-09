Lecce Cagliari, Nicola: «Fatta una partita importante»

Davide Nicola è intervenuto dopo la sconfitta del suo Cagliari sul campo del Lecce per 1-0. Le sue dichiarazioni

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Lecce. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

NICOLA: «Intanto i ragazzi hanno fatto una partita importante dal punto di vista della produzione del gioco. A parte le due traverse, una anche sullo 0-0, le due occasioni a tu per tu, le due occasioni Azzi, e molte altre palle dentro l’area dove non siamo riusciti a trovare la giocata giusta o l’ultimo passaggio. Ma la Serie A è anche questa. A me interessava vedere una squadra che mantenesse la mentalità che sta acquisendo, quindi la voglia di aggredire l’avversario di proporre gioco. Certo è che dobbiamo migliorare, quando produci così tanto devi cercare di fare gol, perché è quello che dà la dimensione esatta di quello che fai. Dall’altra parte stare un po’ più attenti sui calci piazzati, perché noi oggi abbiamo concesso quella situazione e altre due o tre pericolose, quindi bisogno aumentare l’attenzione da quel punto di vista e continuare a lavorare come stiamo facendo, migliorando sempre di più. »