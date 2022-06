Lecce, per Coda si muove la B: non solo Cagliari, c’è l’offerta del Modena

Il futuro di Coda potrebbe essere lontano da Lecce: in B in diverse squadre lo cercano, il Modena avrebbe presentato un’offerta

Il futuro di Massimo Coda potrebbe essere lontano da Lecce. Dopo aver trascinato a suon di gol i pugliesi in Serie A, potrebbe ripartire dalla B per una nuova avventura.

Diverse le squadre che starebbero pensando al centravanti. Cagliari e non solo, anche il Parma avrebbe mostrato interesse (per lui sarebbe un ritorno), ma anche il Modena avrebbe già presentato un’offerta. Gli emiliani sarebbero arrivati a offrire 2.5 milioni e ci sarebbe pronto un contratto biennale con opzione per il terzo per l’attaccante. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.