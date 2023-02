Lecce, Di Francesco: «Potevamo fare meglio, c’era la voglia di vincerla»

Le parole di Federico Di Francesco nel post partita di Lecce-Roma: « In casa giochiamo alla grande, siamo sulla buona strada»

Federico Di Francesco, ala del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Roma. Di seguito le sue parole.

«Speriamo che il gol arrivi presto, mi manca ma ci prendiamo questo bel punto. Potevamo fare di più in ripartenza, è un punto importante per noi. C’era la voglia di vincerla, abbiamo preso la mentalità dopo le partite con Atalanta, Lazio e Milan. In casa giochiamo alla grande, siamo sulla buona strada. Dobbiamo continuare su questa mentalità, avendo tanti ragazzi giovani e di qualità che crescono di partita in partita»