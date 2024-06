Rinnovo Inzaghi, ecco tutte le CIFRE per il prolungamento del contratto con l’Inter. Le ultime

Rinnovo Inzaghi, ecco tutte le cifre per il prolungamento di contratto con l’Inter in vista della prossima stagione nerazzurra

È ormai ad un passo il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter. Come svelato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il fondo Oaktree è intenzionato a chiudere il prima possibile i principali rinnovi in casa nerazzurra in vista della sessione di calciomercato.

Il quotidiano romano svela le cifre dell’operazione. Il tecnico piacentino firmerà un contratto fino al 2027 o di un solo anno in più e relativa opzione per un’altra stagione. L’ingaggio salirà invece come base a sei milioni di euro e mezzo (rispetto agli attuali cinque e mezzo).