Lecce Empoli, Baschirotto: «Subiamo meno gol per questo motivo»

Il difensore giallorosso è intervenuto per commentare la partita contro l’Empoli di questo venerdì

Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match serale del venerdì della dodicesima giornata di campionato. Ecco le sue parole:

MOMENTO – «Ho detto ai ragazzi di essere sempre positivi e di dare il massimo in campo per portare a casa i tre punti. Stiamo subendo meno gol perchè c’è più compattezza di squadra, solo in questo modo possiamo sfruttare le ripartenze per colpire gli avversari e cercare quel gol che ci manca»