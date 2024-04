Lecce Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce ed Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce ed Empoli. In palio punti pesantissimi per la salvezza. I salentini dopo la sconfitta contro il Milan vogliono risollevarsi e farlo in uno scontro diretto. Gli azzurri dopo la vittorie convincente contro il Torino vogliono proseguire su quella scia di entusiasmo. Un successo per entrambe sarebbe dare un segnale forte per questo finale di campionato. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Sansone, Piccoli. All. Luca Gotti EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. All. Davide Nicola

Lecce-Empoli, orario e dove vederla

Lecce-Empoli gara delle ore 15:00 del sabato, che continuerà la trentaduesima giornata della Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.