Lecce Empoli: la decisiva normalità di Falcone

Lecce Empoli, voti e pagelle di alcuni dei protagonisti della sfida lato giallorosso: Falcone e Gendrey

Due giornali sportivi diversi, due giocatori che tra i vincitori di Lecce-Empoli non mettono d’accordo i giudizi con una differenza sostanziale di un voto. E se in un caso la valutazione è comunque positiva, in un altro si balla tra la sufficienza e la bocciatura. Ecco chi sono.

FALCONE – Per La Gazzetta dello Sport è protagonista: «Gran risposta su Cerri». Ma la parata non lo fa andare oltre un normalissimo 6. Per il Corriere dello Sport, invece, il portiere si merita un pienissimo 7 in pagella, anche se il migliore non è lui, ma Pierotti: «Fondamentale nel doppio salvataggio su Zurkowski e Cerri. Una certezza per il Lecce».

GENDREY – Piace alla Rosea, che gli dà 6,5: «Premiato per le 100 col Lecce, più offensivo, Caprile gli nega il gol». Non convinto il Corriere, perciò 5,5: «Fa 100 con il Lecce ma la gara è da alti e bassi».