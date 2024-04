Lecce Monza, Blin: «Ecco cosa serve per salvarci»

Alexis Blin ha parlato della partita di campionato contro il Monza. Ecco le parole del centrocampista del Lecce

Il centrocampista del Lecce Alexis Blin è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della partita contro il Monza.

SALVEZZA – «Un po’ ci ho pensato, non so gli altri. Ricordo bene la partita dell’anno scorso, furono 90 minuti incredibili. Guai però ad abbassare la guardia perché affrontiamo un avversario di spessore, che sta disputando un ottimo campionato. Noi dovremo dare il massimo dall’inizio alla fine per conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale»