Lecce Inter, Conte: «Liverani si è fatto i conti. Noi troppo lenti» – VIDEO

Antonio Conte in conferenza stampa analizza il pareggio maturato al Via del Mare contro il Lecce. Le sue parole

«Penso che Liverani abbia cambiato sistema dopo aver fatto due conti. Oggi sono stati meno propositivi, andando in ripartenza con Babacar e Lapadula. Complimenti a loro. Noi le occasioni per vincerla le abbiamo avute. Ma siamo una squadra in costruzione, lavoriamo da soli sei mesi: o andiamo sempre con il motore a ritmi alti oppure facciamo fatica perché non siamo altre squadre in grado di vincere a Lecce a velocità di crociera»