Lecce, Joan Gonzalez torna al via del mare dopo i problemi cardiaci

Joan Gonzalez. centrocampista spagnolo del Lecce, tornerà al Via del Mare dopo che i problemi cardiaci gli hanno impedito di ottenere l’idoneità

Joan Gonzalez tornerà al Via del Mare per il prossimo impegno del Lecce contro la Fiorentina. Il calciatore è fuori rosa da luglio quando lo staff medico scoprì una patologia cardiaca che gli ha impedito di ottenere l’idoneità per l’attività agonistica. Di seguito il comunicato sui social del club salentino.

«Domenica prossima il nostro Joan tornerà al Via del Mare. Il Presidente Sticchi Damiani ha invitato il nostro centrocampista a rientrare nel Salento in occasione di Lecce – Fiorentina per fargli sentire tutto l’affetto del Via del Mare. Forza Joan non vediamo l’ora di riabbracciarti!».