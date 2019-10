Lecce Juve: Ronaldo non convocato, ci sono Han e Olivieri

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Lecce di domani pomeriggio: non c’è Cristiano Ronaldo

Come aveva fatto presagire Maurizio Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo non è stato convocato per la trasferta di Lecce. Il tecnico bianconero ha, invece, chiamato per la prima volta i giovani Han e Oliveri. Di seguito l’elenco completo.