Lecce Juve, sorpresa Sarri: Emre Can ritrova la titolarità

Lecce Juve, Sarri sorprende tutti: a centrocampo Emre Can dall’inizio. Il turco ritrova la titolarità per la prima volta in questa stagione

Maurizio Sarri ha sorpreso tutti, schierando dal primo minuto Emre Can in Lecce-Juve. Il tecnico bianconero ha “rispolverato” il giocatore ex Liverpool buttandolo nella mischia dall’inizio per la prima volta da inizio stagione.

L’ingresso in campo del turco fa parte del piano delle rotazioni del tecnico, che già ieri aveva optato per il riposo di Cristiano Ronaldo non convocandolo per la trasferta pugliese.