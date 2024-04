Lecce Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Roma: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Via del Mare andrà in scena la sfida di Serie A tra Lecce e Roma. I salentini per giocarsi la salvezza, mentre i capitolini per centrare un posto in Champions League. Un match importante in cui i padroni di casa vanno a caccia di punti per allontanare la zona rossa. De Rossi invece ha l’occasione di restare agganciato al quarto posto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic. All. Luca Gotti

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi

Lecce-Roma: orario e dove vederla

Lecce-Roma gara delle ore 18:00 del lunedì di Pasquetta, che proseguirà con la trentesima giornata della Serie A, l’undicesima del girone di ritorno. Allo Stadio Via del Mare sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.