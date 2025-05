Lecce, stagione finita per Gaby Jean: al suo posto torna in lista Sansone

Lecce, stagione finita per Gaby Jean e al suo posto i salentini rimettono in lista Nicola Sansone per le ultime partite

Il Lecce ha ufficialmente reintegrato Nicola Sansone nella lista “over 22” per il finale di stagione, al posto dell’infortunato Gaby Jean. L’attaccante classe 1991, finito fuori rosa dopo il mercato di gennaio, torna così a disposizione di Marco Giampaolo per dare una mano nella corsa salvezza, resa più complicata dai recenti risultati negativi. Finora Sansone ha collezionato appena cinque presenze e 61 minuti in campo, ma potrà rappresentare un’opzione in più in attacco per le ultime decisive partite.

L’uscita di scena di Jean, fermato da un grave infortunio al ginocchio e operato nei giorni scorsi, ha aperto uno slot nella lista “over 22” che il Lecce ha deciso di affidare a Sansone. Il difensore francese resterà fuori dai campi per almeno sei mesi, mentre l’ex Bologna proverà a rilanciarsi in giallorosso in un momento cruciale della stagione.