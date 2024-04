Lecce, Sticchi Damiani: «Per la salvezza manca qualcosa, ma...»

Le parole di Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, sulla lotta salvezza in Serie A. Tutti i dettagli

Saverio Sticchi-Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a TeleRama della lotta salvezza in Serie A.

SALVEZZA– «È chiaro che l’ultima vittoria è stata un balzo importante in classifica ed è vero anche che il nostro lavoro non è terminato. Manca ancora qualcosa per provare a raggiungere un qualcosa che sarebbe strepitoso».

PIEROTTI E SANSONE– «Sono due grandi giocatori. Pierotti era arrivato a gennaio col campionato argentino fermo. Bisognava dargli il tempo necessario, abbiamo visto la sua crescita. Per Sansone parla il suo ricco curriculum in serie A».