Lecce Verona, Baroni: «L’importante è che ci sia la prestazione»

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha parlato prima della sfida di campionato contro il Lecce al Via del Mare

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato della sfida tra i gialloblu e il Lecce .

RITORNO – «Le emozioni fanno parte della nostra storia, sono la cosa più bella che rimane. Per quanto riguarda il traguardo delle panchine (centesima, ndr), guardo avanti: è bello tornare qui, ho avuto tanto da società, tifosi, squadra e ho cercato di ricambiare».

ATTACCO – «È un po’ il problema delle squadre che hanno una classifica come nostra. Io parto sempre da lì, non da sotto: si raggiunge l’obiettivo facendo gol. Abbiamo cambiato molto, abbiamo utilizzato otto dei ragazzi arrivati a gennaio, molto per merito loro: la strada è questa, l’importante è che ci sia sempre la prestazione, è questo che ci serve».

ASSEMBLATORE - «Io metto tanto lavoro, tanta passione. È chiaro che, quando avvengono queste situazioni, ci sono due strade. O lo sconforto o l’opportunità, abbiamo cercato di trasmettere la seconda alla squadra, però è dura ed è lunga. La cosa importante è che siamo in corsa».