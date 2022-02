ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lega Serie A, fumata nera per il nuovo presidente. Le parole di Percassi sull’assemblea odierna

Fumata nera, come preventivato, nella prima votazione per l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A. Diciassette schede bianche, due nulle e un voto per Gaetano Blandini: nuova assemblea prevista fra almeno sette giorni.

Luca Percassi, neo vicepresidente di Lega, ha commentato così la giornata: «E’ stata una riunione piacevole in cui tutti i presidenti si sono espressi con una grande unità di intenti. Il clima è stato molto molto costruttivo e collaborativo. Sono fiducioso che da qui in avanti si possa dialogare in modo semplice per rendere la Lega il motore del calcio. La mia elezione era necessaria per garantire una continuità dell’assemblea. Voglio sottolineare però il clima di dialogo e confronto. Lavoriamo per proseguire il percorso di crescita della Lega Serie A».