Lega Serie A, Milan e Roma prendono le distanze dal simbolo scelto contro il razzismo: il comunicato

Lega Serie A, comunicato molto duro del Milan e della Roma che prendono le distanze dall’icona delle scimmie prese come simbolo della lotta al razzismo

Non c’è pace in Lega neanche per quanto riguarda la lotta al razzismo. Proprio ieri infatti c’è stata la presentazione del “Trittico” di scimmie che sono il simbolo della lotta contro le discriminazioni. Il Milan però con un comunicato ha preso le distanze.

«L’arte può essere forte, ma siamo in totale disaccordo nell’utilizzare l’immagine delle scimmie come icona per la lotta al razzismo e siamo sorpresi dalla totale carenza di condivisione».

Allo stesso modo ha fatto la Roma:

«L’AS Roma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo».

