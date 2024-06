Leicester, UFFICIALE il sostituto di Maresca: nome a SORPRESA

L’annuncio del Leicester sul nuovo allenatore dopo l’addio di Enzo Maresca in direzione Chelsea. I dettagli

Il Leicester ha ufficializzato la nomina di Steve Cooper come nuovo allenatore.

COMUNICATO – «Steve Cooper è stato nominato nuovo allenatore della prima squadra del Leicester City. L’ex allenatore del Nottingham Forest e dello Swansea City, 44 anni, ha concordato un contratto triennale e arriva al King Power Stadium mentre il club continua i preparativi per il ritorno nella massima serie, dopo la promozione della scorsa stagione. Allenatore con esperienza in Premier League, ha guidato il Nottingham Forest e consolidato la sua posizione nella massima serie tra il 2021 e il 2023 e si è costruito un’ottima reputazione nel calcio per le sue qualità di allenatore e leader».