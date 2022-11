Lettera della FIFA alle nazionali di Qatar 2022: «Non lasciate che il calcio venga trascinato in ogni battaglia ideologica»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha scritto una lettera indirizzata alle nazionali di Qatar 2022. Ecco un estratto

LETTERA – Per favore, ora concentriamoci sul calcio – inizia così la lettera a doppia firma – Sappiamo che ci sono sfide e difficoltà politiche in tutto il mondo, ma per favore non lasciate che il calcio venga trascinato in ogni battaglia ideologica che esiste.