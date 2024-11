Lettonia-Armenia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Daugava Stadium andrà in scena la sfida tra Lettonia-Armenia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Daugava Stadium di Riga si giocherà la sfida di Nations League tra Lettonia-Armenia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Lettonia (4-4-2): Matrevics; Savalnieks, Tobers, Balodis, Jurkovskis; Zelenkovs, Saveljevs, Varslavans, Ciganiks; Uldrikis, Ikaunieks. Ct: Nicolato.

Armenia (4-3-2-1): Cancarevic; Hambardzumyan, Haroyan, Arutiunian, Tiknizyan; Bichakhchyan, Iwu, Muradyan; Manvelyan, Zelarayan; Ranos. Ct: Petrakov.

Orario e dove vederla in tv

Lettonia-Armenia si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.