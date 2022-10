Lewandowski: «Inter? Volevamo segnare così tanto che ci siamo scordati di difendere»

L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha parlato a una tv polacca dopo il pareggio tra i catalani e l’Inter: le dichiarazioni

LE PAROLE – “Volevamo così tanto fare gol che ci siamo dimenticati della difesa e dei contropiedi avversari. L’Inter è arrivata troppo facilmente dalle parti di Ter Stegen. Purtroppo abbiamo avuto tanti infortuni in questo periodo, non è stato facile cambiare formazione di continuo. L’Inter è una squadra tosta, difende con cinque difensori e per questo ci siamo buttati in attacco con tanti uomini: purtroppo tre gol li abbiamo fatti ma abbiamo ne abbiamo subiti altrettanto. Siamo delusi per non aver vinto”.