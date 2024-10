Liam Henderson Empoli: «Napoli senza Lobotka? Gilmour è fortissimo»

Le parole di Liam Henderson, calciatore scozzese dell’Empoli, sul prossimo impegno contro il Napoli di McTominay e Gilmour

Liam Henderson, calciatore scozzese dell’Empoli, ha parlato a La Nazione in vista del prossimo impegno dei toscani contro il Napoli dei suo connazionali McTominay e Gilmour, quest’ultimo candidato ad una maglia da titolare dopo l’infortunio di Lobotka. Di seguito le sue parole.

SOSTA – «Il mister e noi come squadra ci siamo messi alle spalle l’ultima partita, questo è successo anche quando abbiamo vinto. Durante la sosta abbiamo lavorato bene».

NAPOLI – «Sappiamo che è una partita difficile, noi andremo in campo come sempre per dare il nostro massimo. Durante la gara dovremo restare uniti e giocare insieme da squadra. Anche se non avranno Lobotka, probabilmente giocherà Gilmour, altro scozzese e per me fortissimo. Si vede che il movimento sta benissimo, oltre ai due del Napoli».

PRESTITO AL PALERMO – «Il mister e il suo staff mi hanno dato fiducia e questa è una cosa importante dopo un anno difficile a Palermo dal punto di vista personale. A centrocampo siamo in tanti bravi e la cosa bella è che siamo tutti amici».

D’AVERSA – «A me piace l’allenatore che dice le cose in maniera diretta come fa lui. Il mister è stato bravo con tutti».